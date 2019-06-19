Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Sel faciası bugün öğle saatlerinde Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir santralin borusu patladı.

Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken 3 vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayıp.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, 4 kişinin yaralandığını ve bölgedeki 76 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Öte yandan Pakdemirli, "Benzer bir felaketin yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağız." dedi.

VALİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Vali Ustaoğlu, Araklı Kaymakamlığı kriz koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada millete başsağlığı diledi.

Bugün saat 14.00 civarında Araklı ilçesinin Çamlıktepe mevkisinde yoğun yağış sonucu sel felaketi meydana geldiğini anımsatan Ustaoğlu, "Arkadaşlarımızla birlikte olay yerine gittik, orada incelemelerimizi yaptık. Yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 2 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şu an 8 vatandaşımız mevcut. Onları da arkadaşlarımız, tüm ekiplerimizle arama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ustaoğlu, bölgede Trabzon AFAD'ın yanı sıra civar illerden de AFAD ekiplerinin görev yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza da bağlı bir helikopterle heyelanın, sel felaketinin olduğu bölgede başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Şu an helikopterlerimizle tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız var. Helikopterle birlikte normal AFAD ekiplerinin kurduğu seyyar sistemlerle toplamda 67 vatandaşımızın bölgeden tahliyesi, yani güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şu an Araklı Devlet Hastanesinde 2 vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan biri o bölgedeki bir imamımıza ait, kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı Belediyemizin işçisi olarak o bölgede çalışan belediye personelimiz."

Vali Ustaoğlu, bir gazetecinin, ölü sayısını daha önce 6 olarak açıklamasına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız tabii helikopterlerle yoğun bir faaliyet içerisindeydiler. Helikopterlerle yaralıların intikalini önce sanki 'Cesetler bulundu.' diye bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız, şu an onlar da hastanede, bir sıkıntı yok. Şu an 2 kayıp vatandaşımıza ulaşıldı, 8 vatandaşımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor."

Yolların açılıp açılmadığı sorusu üzerine Ustaoğlu, selin, heyelanın yaşandığı derenin kenarına kadar gittiğini ifade ederek, "Köyümüzün muhtarıyla da konuştum. Oradaki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tahliyesi konusunda onlarla da istişarelerimiz yaptık. Şu an bizim başta DSİ'nin, Karayollarının, Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri heyelanın ve sel felaketinin olduğu bölgeye intikal halindeler. Zannediyorum şu sıralarda ulaşmışlardır diye düşünüyorum. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vali Ustaoğlu, bir basın mensubunun, "Baraj söz konusu, barajdaki son durum nedir?" sorusuna, "Arkadaşlar o yanlış bilgi. Öyle kamuoyunda, farklı şeylerde sanki HES barajında bir sıkıntı oldu gibi bir bilgi kirliliği var. Öyle bir durum söz konusu değil." yanıtını verdi.

Bu akşam yağış beklemediklerini de aktaran Ustaoğlu, "Zaten şu an AFAD ekiplerimiz, tüm arama kurtarma ekiplerimiz olay yerinde. Jandarma Genel Komutanlığımızdan 30 tane JAK ekibimiz gelmek üzere. Yine civar illerden AFAD ekiplerimiz olay yerinde. Yoğun bir şekilde vatandaşımızın bu mağduriyetinin giderilmesi, bir an önce yaraların sarılması için tüm ekipleri seferber durumdadır." diye konuştu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Araklı’da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." dedi.

BAKAN SOYLU: ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTE



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça bölgeye sevk edildiğini belirten Soylu, "Kurumların çalışmaları Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız." ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir vatandaşın ölümü, 3 vatandaşın da kayıp olduğu sel afeti sonrasında Araklı Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılarak sel bölgesine vatandaşların gitmemesi istendi.

Yapılan açıklamada "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bölgede kayıp sayısının artmasından endişe edilirken, santralin 2. borusunun da sel suları nedeniyle patlama tehlikesinin bulunduğu ve bu tehlikeye karşılık bölgenin boşaltılacağı öğrenildi.

TANIKLARDAN KORKUTAN İDDİA: 10-15 KİŞİDEN HABER ALAMIYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Ali Yakupoğlu “Kendi evim vardı yıkılmış. 3 katlıydı evim. Okulda geçenki selden sonra çalışan işçiler vardı. HES işçileri de vardı. Mahalleden de arkadaşlarımız vardı. Ordaki dükkanda öğle yemeği için mola vermişlerdi. Yukarıdan sel geldi. Komple orayı aldı dümdüz etti. Benim evimde kimse yoktu. 10-15 kişi vardı dükkana sığınan. Hiçbirinden haber alamıyoruz” diyerek selle ilgili korkutan bir iddiada bulundu.