19 Ocak Cuma iptal olan vapur seferleri... İstanbul'da bugün yani 19 Ocak Cuma günü bazı vapur seferleri iptal edildi. Kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen seferlerin ne zaman başlayacağı bilinmiyor. İşte, 19 Ocak Cuma (bugün) İstanbul'da iptal olan vapur seferleri...