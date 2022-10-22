İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İstanbul Fatih'te bulunan Vatan Caddesi, 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı etkinlikleri öncesi yapılacak provalar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu gelişme ile beraber İstanbul'da kapalı olan yollar listesi de merak konusu oldu. Kapalı olan yollar ile beraber alternatif güzergahlar da paylaşılırken kapalı olan yollara gitmeye çalışan sürücüler, polis ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendiriliyor. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapalı ve trafik ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, bilgiler...