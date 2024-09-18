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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu tutuklandı

        İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu tutuklandı

        İstanbul'da, eylem arayışında olan terör örgütü PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:21
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        İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu tutuklandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

        TERÖRİST SURİYE UYRUKLU

        AA'da yer alan habere göre ekipler, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren H.A.C'nin Filistin'e ait sahte kimlikle ülkeye girişi yaptığını tespit etti.

        İSTANBUL'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

        Örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da sürdüreceği ve eylem arayışında olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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