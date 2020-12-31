İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları istihbaratı alınan terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 35 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için 14 ilçede 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.