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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları kapatıldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları kapatıldı

        İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 23.06.2024 - 10:11
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        İstanbul'da 2 metro istasyonu kapatıldı
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        İstanbul'da bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

        Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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        #istanbul
        #metro
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