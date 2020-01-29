DHA

Esenyur'ta taksicilerle turizm taşımacılığı yapan şirket sürücüleri arasında yaşanan tartışma bitmek bilmiyor. Pazartesi günü bir turizm çalışanının Başakşehir'den aldığı turisti Sapanca'ya götürdüğü sırada Esenyurt'ta önü taksiciler tarafından kesilmiş ve evrakları kontrol edilmişti.

Bu tartışmaların ardından salı günü, Esenyurt Akbatı Taksi Durağı'nın bulunduğu bölgedeki bir otelden turist almak isteyen turizm firması şoförünün minibüsü taksiciler tarafından kesildi. DHA'nın haberine göre; taksiciler olay yerine polis çağırırken yaşanan tartışmada turizm firması şoförü ve taksici birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri de iki tarafı alarak Esenkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

POLİS HAVATA ATEŞ AÇTI

Olayın duyulmasıyla çok sayıda turizm firması çalışanı ve taksiciden oluşan kalabalık iki grup polis merkezinin önünde toplandı. Bir süre sonra ise turizm firması çalışanları ile taksiciler arasında önce sözlü tartılma ardından ise kavga çıktı. Tekme, tokat ve yumruk yumruğa çıkan kavgada iki taraf birbirine girdi. Polis ekipleri yaşanan kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda 11 kişi gözaltına alınarak polis merkezine alındı. Kavganın ardından yeni olayların yaşanmaması için Esenkent Polis Merkezi önüne toplumsal müdahale aracı(TOMA) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet polisi karakol önünde önlem aldı. Zaman zaman turizm firması çalışanlarıyla polis arasında da tartışma yaşandı. Bir süre sonra grup olaysız dağıldı.