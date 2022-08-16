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İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbullular "İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini açıkladı. İşte 16 Ağustos 2022 Salı İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

16.08.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ açıkladı: 16 Ağustos 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyurular ile su kesintisi olan ilçeler ve suların kaçta geleceği belli oldu. İşte 16 Ağustos Salı İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah,Başak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Terfi Merkezi Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nine Hatun Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 16.08.2022 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2022 07:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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