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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler? İSKİ arıza ile 25 Ağustos Perşembe İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, sular saat kaçta gelecek?

İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

İSKİ, su kesintisi haberleri günlük olarak açıklıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyurularına göre; İstanbul'da su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağı ve suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe İSKİ arıza kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

25.08.2022 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler? İSKİ arıza ile 25 Ağustos Perşembe İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyuruları ile belli oldu. İstanbullular Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek semtleri araştırıyor. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 25 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

25 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 07:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 06:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumelifeneri Mah,Garipçe Mah,Maden Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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