İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 23 Ağustos Salı İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak yerler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler belli oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 23 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

23 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2022 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2022 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Akat Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2022 09:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Hasanpaşa Mah,Necip Fazıl Mah,Yavuz Selim Mah,Orhangazi Mah,Akşemsettin Mah,Abdurrahmangazi Mah,Hamidiye Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı Başlama Tarihi : 23.08.2022 10:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 23.08.2022 11:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 23.08.2022 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2022 11:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Esenşehir Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2022 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah,Küplüce Mah,Beylerbeyi Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2022 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.