İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 3 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi meydana gelecek ilçeler İSKİ arıza duyuruları ile belli oldu. İstanbul'da ikamet eden ve evlerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 3 Ağustos 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...

3 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 03.08.2022 08:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 03.08.2022 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.08.2022 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.