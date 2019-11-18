İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valeler türemişti.

Sürücülerden haksız yere para talep eden 'Değnekçiler' olarak ifade edilen kişilere yönelik şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri kentin pek çok noktasındaki otopark alanlarında denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan değnekçilere, Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesildi.

Ancak cezaya rağmen değnekçiler 2 ay içinde İstanbul sokaklarında tekrar ortaya çıktı.

"GÜNDÜZ İSPARK BAKIYOR AKŞAM BİZ BAKIYORUZ"

Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparkları işgal eden değnekçiler sürücülerden para talep ediyor. Hafta sonu çekilen görüntülerde Taksim Tarlabaşı Bulvarı'ndaki değnekçi 'Fiş kesiyor musun?' sorusu üzerine, “Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter" şeklinde cevap verdi.

Kimisi ise görüntülendiğini anladığı sırada kaçmaya başladı. Değnekçilerin görüntülerde sürücülere, “Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez" gibi ifadeler kullanıyor. Bağdat Caddesi, Bakırköy ve Karaköy'deki otoparkların da değnekçiler tarafından işgal edildiği görüldü.