İstanbul'da Sivaslı hakimiyeti sürüyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre 2021 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e ulaştı.

TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 164 bin 766'ının kütüğü İstanbul'a kayıtlı. İstanbulluların dışında İstanbul'da kütüğüne en fazla kişinin kayıt olduğu il ise yine Sivas oldu.

2021 sonu itibarıyla kütüğü Sivas'a kayıtlı olup İstanbul'da yaşayanların sayısı 767 bin 428'e ulaştı. Sivas'ı 559 bin 3 kişiyle Kastamonu, 525 bin 628 kişiyle Ordu ve 494 bin 160 kişiyle Giresun takip etti.

Giresun'un 2021 itibarıyla nüfusu 450 bin 154 oldu. Yani bu verilere göre İstanbul'da yaşayan Giresunluların sayısı Giresun'da yaşayan Giresunluların üzerinde yer aldı.

1 Sivas 767.428 2 Kastamonu 559.003 3 Ordu 525.681 4 Giresun 494.160 5 Tokat 484.463 6 Erzurum 442.107 7 Samsun 426.500 8 Malatya 418.888 9 Trabzon 415.031 10 Sinop 374.903 11 Rize 308.439 12 Erzincan 307.032 13 Kars 303.324 14 Mardin 259.380 15 Ardahan 258.045 16 Siirt 252.954 17 Van 246.634 18 Bitlis 239.828 19 Diyarbakır 231.860 20 Ağrı 216.859

Söz konusu sıralamanın en alt sırasında ise Burdur yer aldı. Son verilere göre İstanbul'da 10 bin 259 Burdurlu yaşıyor. Kütüğü Muğla'da kayıtlı olanların sayısı 16.108 olurken, İstanbul'da yaşayan Hakkarili sayısı ise 16 bin 743 olarak açıklandı.

1 Burdur 10.259 2 Muğla 16.108 3 Hakkari 16.743 4 Yalova 21.371 5 Uşak 21.718 6 Karaman 27.448 7 Aydın 31.304 8 Denizli 33.674 9 Kütahya 33.955 10 Osmaniye 33.987

EN ÇOK ŞANLIURFALI VAR

TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfus kütüğüne en çok kayıtlı olunan il Şanlıurfa. Eğer herkes kütüğünün kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Şanlıurfa 2 milyon 972 bin 950 bin kişi ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olurdu. Şanlıurfa'yı 2 milyon 644 bin 753 kişi ile Konya takip ederdi.

Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il 1 Şanlıurfa 2.972.950 2 Konya 2.644.753 3 İstanbul 2.596.830 4 Diyarbakır 2.363.540 5 Ankara 2.043.873 6 Samsun 1.998.603 7 İzmir 1.970.772 8 Sivas 1.969.864 9 Erzurum 1.930.767 10 Hatay 1.844.659 11 Bursa 1.840.849 12 Adana 1.805.860 13 Gaziantep 1.764.544 14 Mardin 1.707.620 15 Kahramanmaraş 1.637.822 16 Van 1.613.293 17 Ordu 1.578.687 18 Trabzon 1.568.239 19 Kayseri 1.504.413 20 Manisa 1.421.438