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İstanbul'da Sivaslı hakimiyeti sürüyor

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre İstanbul'da yaşayıp nüfus kütüğü Sivas'a kayıtlı olan kişi sayısı 767 bin 428'e ulaştı. Sivaslılar böylece İstanbul'da kütüğü şehir dışında kayıtlı olan en kalabalık grup oldu. Sivaslıları 559 bin 3 kişiyle Kastamonulular takip etti. Eğer Türkiye'deki herkes kütüğünün kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Şanlıurfa 2 milyon 972 bin 950 bin kişi ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olurdu. Şanlıurfa'yı 2 milyon 644 bin 753 kişi ile Konya takip ederdi. 

04.02.2022 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da Sivaslı hakimiyeti sürüyor
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre 2021 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e ulaştı.

TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 164 bin 766'ının kütüğü İstanbul'a kayıtlı. İstanbulluların dışında İstanbul'da kütüğüne en fazla kişinin kayıt olduğu il ise yine Sivas oldu.

2021 sonu itibarıyla kütüğü Sivas'a kayıtlı olup İstanbul'da yaşayanların sayısı 767 bin 428'e ulaştı. Sivas'ı 559 bin 3 kişiyle Kastamonu, 525 bin 628 kişiyle Ordu ve 494 bin 160 kişiyle Giresun takip etti.

Giresun'un 2021 itibarıyla nüfusu 450 bin 154 oldu. Yani bu verilere göre İstanbul'da yaşayan Giresunluların sayısı Giresun'da yaşayan Giresunluların üzerinde yer aldı.

1 Sivas 767.428
2 Kastamonu 559.003
3 Ordu 525.681
4 Giresun 494.160
5 Tokat 484.463
6 Erzurum 442.107
7 Samsun 426.500
8 Malatya 418.888
9 Trabzon 415.031
10 Sinop 374.903
11 Rize 308.439
12 Erzincan 307.032
13 Kars 303.324
14 Mardin 259.380
15 Ardahan 258.045
16 Siirt 252.954
17 Van 246.634
18 Bitlis 239.828
19 Diyarbakır 231.860
20 Ağrı 216.859

Söz konusu sıralamanın en alt sırasında ise Burdur yer aldı. Son verilere göre İstanbul'da 10 bin 259 Burdurlu yaşıyor. Kütüğü Muğla'da kayıtlı olanların sayısı 16.108 olurken, İstanbul'da yaşayan Hakkarili sayısı ise 16 bin 743 olarak açıklandı.

1 Burdur 10.259
2 Muğla 16.108
3 Hakkari 16.743
4 Yalova 21.371
5 Uşak 21.718
6 Karaman 27.448
7 Aydın 31.304
8 Denizli 33.674
9 Kütahya 33.955
10 Osmaniye 33.987

EN ÇOK ŞANLIURFALI VAR

TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfus kütüğüne en çok kayıtlı olunan il Şanlıurfa. Eğer herkes kütüğünün kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Şanlıurfa 2 milyon 972 bin 950 bin kişi ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olurdu. Şanlıurfa'yı 2 milyon 644 bin 753 kişi ile Konya takip ederdi.

Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il
1 Şanlıurfa 2.972.950
2 Konya 2.644.753
3 İstanbul 2.596.830
4 Diyarbakır 2.363.540
5 Ankara 2.043.873
6 Samsun 1.998.603
7 İzmir 1.970.772
8 Sivas 1.969.864
9 Erzurum 1.930.767
10 Hatay 1.844.659
11 Bursa 1.840.849
12 Adana 1.805.860
13 Gaziantep 1.764.544
14 Mardin 1.707.620
15 Kahramanmaraş 1.637.822
16 Van 1.613.293
17 Ordu 1.578.687
18 Trabzon 1.568.239
19 Kayseri 1.504.413
20 Manisa 1.421.438

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