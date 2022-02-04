İstanbul'da Sivaslı hakimiyeti sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre 2021 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e ulaştı.
TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 164 bin 766'ının kütüğü İstanbul'a kayıtlı. İstanbulluların dışında İstanbul'da kütüğüne en fazla kişinin kayıt olduğu il ise yine Sivas oldu.
2021 sonu itibarıyla kütüğü Sivas'a kayıtlı olup İstanbul'da yaşayanların sayısı 767 bin 428'e ulaştı. Sivas'ı 559 bin 3 kişiyle Kastamonu, 525 bin 628 kişiyle Ordu ve 494 bin 160 kişiyle Giresun takip etti.
Giresun'un 2021 itibarıyla nüfusu 450 bin 154 oldu. Yani bu verilere göre İstanbul'da yaşayan Giresunluların sayısı Giresun'da yaşayan Giresunluların üzerinde yer aldı.
Söz konusu sıralamanın en alt sırasında ise Burdur yer aldı. Son verilere göre İstanbul'da 10 bin 259 Burdurlu yaşıyor. Kütüğü Muğla'da kayıtlı olanların sayısı 16.108 olurken, İstanbul'da yaşayan Hakkarili sayısı ise 16 bin 743 olarak açıklandı.
EN ÇOK ŞANLIURFALI VAR
TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfus kütüğüne en çok kayıtlı olunan il Şanlıurfa. Eğer herkes kütüğünün kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Şanlıurfa 2 milyon 972 bin 950 bin kişi ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olurdu. Şanlıurfa'yı 2 milyon 644 bin 753 kişi ile Konya takip ederdi.
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