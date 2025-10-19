İstanbul'da sağanak etkili oluyor!

İstanbul'da Cumartesi günü sabah saatlerinde belirli ilçelerde başlayan yağış gece saatlerinde hemen hemen tüm ilçelerde etkisini artırdı.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre Taksim de yağışın etkili olduğu noktalardan biri oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de etkisini artıran yağmura hazırlıksız yakalandı.