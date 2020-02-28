İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen üç vatandaş, Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteği kınadı.

Katılımcılar, saldırıyı protesto ederek bariyerlere Türk bayrakları astı.

Öte yandan polis ekipleri güvenlik önlemi aldığı başkonsolosluk çevresini bariyerlerle kapattı. Ayrıca 1 tane TOMA da konsolosluk önünde hazır bekletiliyor.