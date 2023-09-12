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        Haberler Gündem Güncel Rus mankene İstanbul'da hırsızlık şoku! Milyonluk mücevherler... - En son haberler

        Rezidansta milyonluk hırsızlık iddiası! İstanbul'da Rus mankeni şoke eden manzara

        İstanbul Kağıthane'de bulunan bir rezidansta milyonluk hırsızlık iddiası ortaya çıktı. Olayda Rus manken Aleksandra Serıakova'nın yaşadığı eve giren hırsız veya hırsızların 500 bin liralık mücevheri ve 500 bin lira değerindeki dövizi çaldığı ileri sürüldü. Genç mankenin avukatı kapıda hiçbir zorlama izi olmadığını söyleyerek, "Kapının herhangi bir bilen kişi tarafından açıldığı açık ve net. Bizim tahminimiz hem bölgeyi bilen ham de rezidansı bilen, buraya hakim ve Aleksandra'yı daha önceden takip etmiş biri olduğunu düşünüyoruz" dedi. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:50
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        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
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        Kağıthane'de Rus manken Aleksandra Serıakova'nın yaşadığı rezidansa giren hırsız veya hırsızların 500 bin lira değerinde döviz ile 500 bin liralık mücevheri çalarak kayıplara karıştığı öne sürüldü.

        DHA'nın haberine göre 5 yıllık emeğinin çalındığını söyleyen Serıakova, hırsız veya hırsızların bulunmasını istiyor.

        Hırsızlık olayı, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta 7 Eylül Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, rezidansın 12'inci katında yaşayan Rus manken Aleksandra Serıakova akşam saatlerinde SPA'ya gitti.

        24 yaşındaki manken bir saat sonra evine geldiğinde mücevher kutusunun açık olduğunu ve içindeki 500 bin lira değerindeki kolyesinin olmadığını fark etti.

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        Kutudaki 500 bin lira değerindeki dövizinin de olmadığını görünce eve hırsız girdiğini anladı. Hemen rezidans yönetimine ve polise haber verdi. Polis ekipleri evde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Rezidansın lobi ve dış kamera kayıtları ise incelemeye alındı. Polisin, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışması sürüyor.

        "KAPIDA HİÇ ZORLAMA YOK"

        Olayı anlatan Aleksandra Serıakova'nın avukatı Umut Narin, şunları söyledi: "7 Eylül Perşembe günü müvekkilim rezidansın SPA'sından döndüğünde evinde tuhaflıklar hissediyor. Masanın üzerinde tek küpesini buluyor. Onun üzerine evinde herhangi bir eşyasının çalınıp çalınmadığını kontrol ediyor. Parasının ve kolyesinin çalındığını fark ediyor. 500 bin lira para ve 500 bin lira değerinde kolyemiz çalınıyor. Olayın enteresan yanı herhangi bir kapı zorlaması yok.

        "Hiçbir şekilde kapıda bir müdahale yok. Kapının herhangi bir bilen kişi tarafından açıldığı açık ve net. Bizim tahminimiz hem bölgeyi bilen ham de rezidansı bilen, buraya hakim ve Aleksandra'yı daha önceden takip etmiş biri olduğunu düşünüyoruz. İşin üzücü yanı da herhangi bir kamera kaydına bu hırsızın yakalanmamış olmasıdır. Rezidansta sadece lobide kamera var. Koridorlarda ve asansörlerde maalesef kamera yok. Bu açıdan bizim için büyük bir eksiklik."

        "Olay günü hemen karakolla irtibatı sağladık. Emniyet güçleri buraya gelerek parmak izi ve delilleri topladılar. Rezidansın lobi ve dış kapı kamera kayıtlarını topladılar. Umuyorum ki en kısa zamanda bir sonuç alabiliriz. Üzücü olan İstanbul'un göbeğinde ve bu kadar değerli bir noktada önemli bir rezidansta bu olayın olması, hem çok üzücü hem de düşündürücü."

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