İstanbul'da özel konser

Elisa Tomellini, dünyada Lugano’daki RSI stüdyolarında Dynamic etiketiyle Paganini’nin Liszt Etütlerini 1838 tarihli “Yorumlanamaz” ilk versiyonuyla kaydeden tek kadın sanatçıdır. Bu kayıtla BBC dergisinden çift 5 yıldız almıştır. Ayrıca Cenova’nın “Dünya Kültür Elçisi” ünvanına sahiptir ve 2017 yılında, müzik ve dağcılığa olan iki büyük tutkusunu birleştirerek dünyanın en yüksek konserini, 4.460 metrede gerçekleştirmiştir.
Antonio Janigro Çello Yarışması, London Making Music Award for Young Concert Artists, Gaetano Zinetti Oda Müziği Yarışması ve Astor Piazzolla “Libertango” Yarışması dahil olmak üzere birçok uluslararası yarışmada ödül kazanmıştır. Moskova Konservatuvarı Büyük Salonu, Paris Cortot Salonu, Londra Royal Albert Hall, Utrecht Tivoli Vredenburg ve Bologna Teatro Comunale gibi önemli salonlarda sahne almıştır. Ayrıca Rotterdam Filarmoni Orkestrası, Arena di Verona Orkestrası ve Orchestra Mozart topluluklarında baş çellist olarak görev yapmıştır. Şu anda İtalya’daki Teramo “G. Braga” Müzik Konservatuvarı’nda çello profesörlüğü yapmaktadır.