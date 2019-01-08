08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da okullar tatil mi? 8 Ocak 2019 Salı günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Öğrenciler ve veliler sosyal medyaya akın etti. İstanbul Valiliği'nden tatil ile ilgili açıklama gelmedi. İstanbul'da 8 Ocak 2019 Salı günü eğitim ve öğretime devam ediliecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL'DA ZOR ANLAR
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul’da etkisi süren kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam aralıklarla etkili olan kar yağışı yeri beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti.
KAR KEYFİ
İstanbul'da, Boğaz'a komşu ilçelerde ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı etkili oluyor. Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla görülen kar yağışı, Boğaz'da ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler meydana getirdi.
Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, hafta içi ve gece saatleri olmasına rağmen Rumeli Hisarı önünde karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayarak eğlenenler, Boğaz'a karşı fotoğraf da çektirdi.
Arkadaşlarıyla Rumeli Hisarı'nda gezintiye çıkan Bilal Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da kar yağışını uzun zamandır beklediklerini söyledi.
Karın yağmasını fırsat bilerek dışarı çıktıklarını belirten Yıldırım, "İstanbul'un en güzel yeri diyebileceğimiz Hisar'da kar topuyla eğleniyoruz. Gecenin bu vakti dahi olsa fırsattan istifade ettik. İnşallah böyle yağmaya devam eder; bir İstanbullu olarak en büyük temennimiz bu." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!