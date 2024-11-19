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        İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim

        İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetimde, sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:14
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        İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, kentteki bazı yerlerde denetim noktası oluşturdu.

        Bakırköy'de Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları servis araçlarının evrakını kontrol etti.

        Sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, araçta yolcu güvenliğiyle ilgili eksiklerin olup olmadığını da denetledi.

        Üsküdar D-100 yan yol Göztepe mevkisindeki uygulamada ise bölgeden geçen öğrenci servisleri durdurularak ehliyet, ruhsat ve taşıma belgesi kontrolleri yapıldı.

        Uygulamada ayrıca, servis sürücüsü ve görevlisinin yönetmeliklere uygunluğu da denetlenirken, öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin hatırlatmalarda bulunuldu.

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        #okul servisleri
        #istanbul
        #denetim
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