Sahilde yürüyüş yapanların büyük bir çoğunluğunun güvenli mesafeye uymadığı görüldü. Çocuğuyla beraber gelenler de güvenli mesafeyi hiçe saydı. Sahilde bulunanların neredeyse tamamının maske kullanmaması dikkat çekti.

Bazılarının ise yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturduğu görüldü. Sahildeki kalabalık havadan da fotoğraflandı.