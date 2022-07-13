HABERTURK.COM

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarında bunan birçok yük gemisi çıkış yapamadı. Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel gıda krizinin zirveye ulaşması sonrasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in de (BM) katılımıyla taraflar sorunun çözümü için bir araya geliyor.

Hem Türkiye hem Rusya tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri bugün İstanbul'da tahıl koridoru görüşmeleri için bir araya gelecek.

BAKAN AKAR DUYURDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yolu ile sevkine ilişkin bugün İstanbul'da görüşmelerin yapılacağını dile getirdi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda krizi'nin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İstanbul'da tahıl koridoru görüşmelerinin yapılacağı duyurularak, "Türk ve Rus heyetlerinin öncülüğündeki görüşmelerde BM ve Ukrayna temsilcileri de olacak." denildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.