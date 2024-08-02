İstanbul'da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki çocuk, kendisinden sigara isteyip vermediğini iddia ettiği 14 yaşındaki arkadaşını boğarak öldürdü.
Esenyurt'ta kokunç bir olay yaşandı.
İlçenin Akçaburgaz Mahallesi'ndeki çocuk parkında, 15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında "sigara istedim vermedin" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sonrasında E.A., arkadaşı Y.H.Y.'nin boğazını sıktı ardından da kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde nefessiz kalan Y.H.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçan E.A. ise bir süre sonra öldürdüğü arkadaşı Y.H.Y.'nin babasına gidip olanları anlattı.
Polise teslim edilen E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Ölen çocuğun cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.