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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da köprüler lösemi farkındalığı için turuncuya büründü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da köprüler lösemi farkındalığı için turuncuya büründü

        İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri lösemi hastalığına dikkati çekmek için turuncu renkle aydınlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 02:11 Güncelleme: 08.11.2024 - 02:13
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        Köprüler lösemi farkındalığı için turuncuya büründü
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        Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasımda her yıl farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        AA'nın haberine göre; önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

        Akşam saatlerinde başlayan aydınlatmanın sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #lösemi
        #Yavuz Sultan Selim Köprüsü
        #Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
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