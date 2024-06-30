İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne girdi
İstanbul Bakırköy sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne daldı. Sürücünün yaralandığı kazada iş yeri ve otomobilde büyük hasar oluştu.
Bakırköy'deki Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak gece kulübüne girdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Amine G'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
GECE KULÜBÜNÜN KAPALI OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kaza sırasında gece kulübünün kapalı olması olası bir faciayı önledi.