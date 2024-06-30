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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne girdi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne girdi

        İstanbul Bakırköy sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne daldı. Sürücünün yaralandığı kazada iş yeri ve otomobilde büyük hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:46
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        Kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne girdi
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        Bakırköy'deki Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak gece kulübüne girdi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Amine G'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

        GECE KULÜBÜNÜN KAPALI OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

        Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

        Kaza sırasında gece kulübünün kapalı olması olası bir faciayı önledi.

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        #istanbul
        #trafik kazası
        #gece kulübüne giren otomobil
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