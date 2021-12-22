İstanbul'da 'komşum odamı çaldı' kavgası

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İstanbul'da akılalmaz bir kavga yaşandı. Bir binada 3+1 dairenin sahibi olan kişi, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü.

Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, 1 yıl önce satın aldığı ve kiracılarının yeni çıktığı evine kendi taşınmak isteyen yurttaş evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.

Daire sahibi, 3+1 odalı olarak satın aldığı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti.

Çekilen görüntülerde yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediği görüldü.

BELEDİYE İZİN VERDİ İDDİASI

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Belediyenin "Ne isterseniz yapın" dediğini söyleyen komşu, odanın kendi doğalgazlarına bağlı olduğunu iddia etti.

Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.