Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir katı atık merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Barakalarda kalan işçilerin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucunda maddi hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.