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İstanbul Ümraniye'de bir restoranda düzenlenen Kars Tanıtım Günleri sosyal medyada tartışma yarattı. "Şatafat" tartışmasıyla gündeme gelen yemeğe ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek, "İyi niyetli. Kaz oradaki halkın bir gelir kaynağı haline dönüştü. Bir şatafat muhabbeti oldu. Öyle bir kutuplaştık ki bu tür sıradan şeyleri bile ondan gündem yaratmaya çalışacak hale geldiler. Bunu ön planda tutma, üzerinden siyaset yapma gibi. Ben amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Yemeğe katılan gazeteci Deniz Zeyrek, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tek bir hedefimiz var, gerçekten en uzakta kalınca en yalnız kalıyor bazı şehirler. Kars da onlardan biri. Daha çok turist gitsin istiyoruz. Bir takım sembollere ihtiyaç var. Çıldır Gölü, Kars gravyeri, Ani Harabeleri ve Kars kazı da bu sembollerden biri. Bu çerçevede yapıyoruz, yakında Ankara'da da yapacağız. İyi niyetli. Kaz oradaki halkın bir gelir kaynağı haline dönüştü. Bir şatafat muhabbeti oldu. Öyle bir kutuplaştık ki bu tür sıradan şeyleri bile ondan gündem yaratmaya çalışacak hale geldiler. Bunu ön planda tutma, üzerinden siyaset yapma gibi. Ben amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Hiç beklemediğimiz kadar büyük bir tanıtım oldu" ifadelerini kullandı.