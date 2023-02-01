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İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul'da kar yağışı başladı. Arnavutköy, Beyoğlu, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri önlem aldı. Sokağa çıkan bazı vatandaşlar, beyaza bürünen araçlarının üzerine karın düştüğü tarihi not etti

Giriş: 01.02.2023 - 00:29 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi
İstanbul'da kar yağışı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un Arnavutköy, Beyoğlu, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Çekmeköy ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kentin bazı ilçelerinde lapa lapa kar yağarken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı.

VATANDAŞLAR TARİHİ NOT ETTİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü tarihi not etti.

TAKSİM'DE KAR SEVİNCİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

İstanbul'daki kar yağışı Beyoğlu ilçesinde de etkili oldu. Taksim'de yılın ilk karı lapa lapa yağdı. İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar ve turistler karın tadını bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

Kar yağışı kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürüyor.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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