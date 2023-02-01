İstanbul'da kar yağışı

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İstanbul'un Arnavutköy, Beyoğlu, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Çekmeköy ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI Fotoğraf: DHA Kentin bazı ilçelerinde lapa lapa kar yağarken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocukları da sokağa çıkardı.

VATANDAŞLAR TARİHİ NOT ETTİ Fotoğraf: İHA Bazı vatandaşlar ise otomobilin üzerini kaplayan kara “Beylikdüzü” kelimesiyle birlikte karın düştüğü tarihi not etti.

TAKSİM'DE KAR SEVİNCİ Fotoğraf: İHA İstanbul'daki kar yağışı Beyoğlu ilçesinde de etkili oldu. Taksim'de yılın ilk karı lapa lapa yağdı. İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar ve turistler karın tadını bol bol fotoğraf çekerek çıkardı. Kar yağışı kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürüyor. *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.