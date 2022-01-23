İstanbullu şoförlerin karla imtihanı!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışının ardından buzlanmalar meydana geldi. İşte o kazalardan bazıları...

SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü kar yağışı nedeniyle kayarak takla attı. Çengelköy Mahallesi Bağlar Caddesi'nde Ayhan Demircan yönetimindeki 34 LAU 894 servis aracı, önce bir binanın giriş kapısına, ardından da otomobile çarparak Prof. Dr. Beynin Akyavaş Caddesi'ne devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan 3 işçi ve sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Çengelköy Belediyesine ait tuzlama ve kar temizleme aracı caddede çalışma yaptı. Devrilen minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bağcılar ilçesinde, kayan araçlar ve karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çeken zor anlar yaşadı. Bir polis aracı virajı alamayarak kayıp kaldırıma çarptı. Başka bir araç da kayganlaşan yolda duramayarak otomobile çarptı.

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERİN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Sultangazi ilçesinde de kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı. Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta kış lastiği takmayan bir otomobil sürücüsü yolda mahsur kaldı. Bu sırada sokakta seyir halinde olan bir başka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, mahsur kalan otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki parka girdi. Kısa bir süre sonra yokuş aşağı seyir halinde olan bir başka otomobil sürücüsü de, yol ortasında mahsur kalan otomobile çarpmaktan son anda kurtularak, caddeye çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cebeci Mahallesi, Yayla Mahallesi, Habibler Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'nde tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan çok sayıda araç sürücüsü yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülerin yardımına ise vatandaşlar koştu.

KAR KÜREME ARACININ SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI

Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi İnşirah Sokak'ta ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi. 34 DBS 822 plakalı lüks otomobil İnşirah Sokak'ta yol açma çalışması yapan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı 06 CFP 128 plakalı kar küreme aracına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da hasar meydana geldi.

Kar küreme çalışması yaptıkları anda meydana gelen kazayı anlatan iş makinası sürücüsü yaşananları anlattı. Araç sürücüsü, “Kış çalışması yaptığımız esnada arkadaş yukarıdan aşağı doğru gelirken aracın hakimiyetini kaybetti. Tam biz çalışma yaparken bize vurdu. Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yok. Yaralanan yok, iyiyiz yani ama maddi hasar var biraz" dedi.

YAN ATAN ARACIR KADIN SÜRÜCÜSÜ ŞOKA GİRDİ

Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Itır Sokak'ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 06 BHC 730 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki kadın sürücü, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede kadın sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Şoka giren sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yan yatan otomobil de çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.