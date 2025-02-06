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        İstanbul'da kar gece saatlerinde etkili oldu

        İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar kentin yüksek kesimleriyle beraber Sultangazi, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Taksim'de etkili oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 03:31 Güncelleme: 06.02.2025 - 03:35
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        İstanbul'da kar yağışı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Gün içinde aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini gösterdi.

        DHA'nın haberine göre; şehrin yüksek kesimlerinde yoğun yağış görülürken Sultangazi, Kağıthane, Mecidiyeköy ve Taksim'de etkisini sürdürdü. Bazı araç sürücüleri, kayganlaşan yolda dikkatle ilerledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sürücülerin araçlarında zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı. Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için toplu taşıma kullanımı önerilirken, vatandaşların mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
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