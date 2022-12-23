Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kan donduran cinayet! 8 kişi birden saldırdı

Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darp edilip öldürüldü

İstanbul, kan donduran bir cinayete sahne oldu. Esenyurt'ta yaşanan olayda 22 yaşındaki Muhammet Yasser, 8 kişi tarafından darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü

Giriş: 23.12.2022 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da kan donduran cinayet! 8 kişi birden saldırdı
İstanbul'da kan donduran cinayet! 8 kişi birden saldırdı
0:00 / 0:00
DHA

Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darp edilip bıçaklanan 22 yaşındaki Muhammet Yasser, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre ilçede dün 07.30 sıralarında, yabancı uyruklu Muhammet Yasser, arkadaşı ile alacak verecek nedeniyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 7 şüpheli daha Yasser'i, bulunduğu eve gelerek darp edip bıçakladı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yasser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z., A.A., S.S. ve S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Bakan Akar'dan 'caydırıcılık' açıklaması
Bakan Akar'dan 'caydırıcılık' açıklaması
Üzerine vinç direği devrilen işçi öldü
Üzerine vinç direği devrilen işçi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.