İstanbul'da kan donduran cinayet! 8 kişi birden saldırdı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 7 şüpheli daha Yasser'i, bulunduğu eve gelerek darp edip bıçakladı.

DHA'nın haberine göre ilçede dün 07.30 sıralarında, yabancı uyruklu Muhammet Yasser, arkadaşı ile alacak verecek nedeniyle tartıştı.

Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darp edilip bıçaklanan 22 yaşındaki Muhammet Yasser, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z., A.A., S.S. ve S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yasser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.