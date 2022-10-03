İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 53 gözaltı

DHA

İstanbul'da son bir ayda tütün ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı, yüklü miktarda mamul ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda Kadıköy, Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Maltepe, Büyükçekmece, Beyoğlu, Tuzla, Zeytinburnu, Ümraniye, Pendik, Esenler, Fatih, Bahçelievler, Bayrampaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Beykoz'da 24 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 53 şüpheli yakalandı.

Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda ele geçirilenler ise şöyle:

11 bin 853 paket gümrük kaçağı sigara, 890 dolu alkol şişesi, 12 bin 55 sıvı alkol, 20 kilo 395 gram ağırlığında 3 bin 824 ve puro, 10 milyon 759 bin 500 boş makaron, 842 bin 880 dal dolu makaron, 4 ton 539 kilo 600 gram nargile tütünü, 431 kilogram kıyılmış tütün, 81 bin 994 yaprak sigara kağıdı, 102 elektronik sigara makinası, 165 elektronik sigara likidi, 76 elektronik sigara tütünü,

7 bin 206 litre nargile imalatında kullanılan gliserin maddesi, 21 bin 880 alkol/sigara bandrolü, 427 bin 760 alkol/nargile tütünü ikameti, 3 bin 630 boş içki şişesi, 5 bin 700 alkollü içki şişesi kapağı, 7 sanayi tipi makine, 8 sigara dolum makinesi, 3 bin gram nargile imalatında kullanılan hammadde, 337 litre alkol imalatında kullanılan aroma, 780 plastik bidon, 3 kapak ısıtıcı makinası, 2 fiber tank, 22 bin nargile tütünlerini taşıma kartonu, 1 paketleme makinası, 9 bin 500 poşet, 7 ayrı suçta kullanılan araç.

Öte yandan düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanan 53 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında adli işlem uygulandı.