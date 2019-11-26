Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bir araya gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

FATİH VE BEYOĞLU'NDA OPERASYON

Yapılan operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. DHA'nın haberine göre; daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapan polis adreslerde uzun süre arama yaptı.

Operasyon kapsamında Fatih Ayvansaray Mahallesi Limoncu Hüseyin Sokak'ta bulunan iki katlı bir binaya ve Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına operasyon yapıldı.

Fatih ve Beyoğlu'nda zehir tacirlerine yönelik bir çok adrese eş zamanlı operasyon yapan narkotik ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.