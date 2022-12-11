İstanbul'da iki ayrı ilçede kadına feci şiddet!

DHA

Büyükçekmece'de eşine tokat attığı iddia edilen kişiye çevredekiler tekme tokat saldırırken, bir kişi ise yerden aldığı kaldırım taşını attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. DHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karı koca arasında tartışma başladı. ŞİDDET UYGULAYAN KOCASINI KURTARMAYA ÇALIŞTI Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi, eşine tokat attı. Olayı gören çevredeki gençler, karısına tokat atan kişiye tekme tokat saldırırken, bir kişi de yerden aldığı kaldırım taşını attı.

Bu sırada kocasını darp edilirken gören kadın, çevredekilerle birlikte araya girerek ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darp edilen kişi yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Duran Uzun, "Ben dükkanda oturuyordum, gürültü çıktı. Baktım, genç çocuklar birisine saldırdı. 'Ne oldu' dedim 'Hanımını dövdü' dediler. Hanımına tokat vurmuş, gençler de lise öğrencileriydi herhalde. Bizde buradan defolun dedik dağıldılar" diye konuştu.

ESENYURT'TA ÇOCUKLU KADINA BÖYLE TOKAT ATTI Esenyurt'ta ise bir AVM'de bebek arabası ile ilerleyen çift tartışmaya başladı. Tartışma ilerleyince sinirlenen kişi, yanındaki kadına tokat attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.