İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ operasyonu düzenledi. DHA'nın haberine göre; operasyon kapsamında birçok şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.