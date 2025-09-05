İstanbul'da festival zamanı
İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence devam ediyor
Maximum Uniq Açıkhava yerli ve yabancı yıldız isimlerin konser ve dj performanslarının yanı sıra festivaller ve tiyatro oyunlarına da ev sahipliği yapıyor.
Maximum Uniq Açıkhava Eylül ve Ekim ayında beş farklı festivali ağırlayacak.
20 Eylül Bosphorus Open Air Metal Fest, 5 Ekim Kozmik Anadolu, 11 Ekim Maximum Uniq Gençlik Festivali, 12 Ekim Life From İstabul ve 26 Ekim’de de Back in Town Festival müzikseverlerle buluşacak.
Maximum Uniq Açıkhava’da Eylül etkinlikleri 13 Eylül’de Blok3’le başlayacak.
14 Eylül’de Şimdi 90’lar, 23 Eylül’de Aydınlıkevler, 26 Eylül’de Motive ve 30 Eylül’de Kaynat Bakalım açıkhava sahnesinde olacak.
Mekan, 1 Ekim’de Drakula, 4 Ekim’de Fideles, 5 Ekim’de minik izleyiciler için Kadife Tavşan’, 19 Ekim’de Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve 24 Ekim’de de ikinci sezonuyla Gurur ve Ön Yargı’yı sahnesinde ağırlayacak.
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA ETKİNLİK TAKVİMİ
13 EYLÜL BLOK3
14 EYLÜL ŞİMDİ 90’LAR
20-21 EYLÜL BOSPHORUS OPEN AIR METAL FEST
23 EYLÜL AYDINLIKEVLER
26 EYLÜL MOTİVE
30 EYLÜL KAYNAT BAKALIM
1 EKİM DRAKULA
4 EKİM FIDELES
5 EKİM KOZMİK ANADOLU
5 EKİM KADİFE TAVŞAN
11 EKİM MAXIMUM GENÇLİK FESTİVALİ
12 EKİM LIFE FROM İSTANBUL
19 EKİM SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
24 EKİM GURUR VE ÖN YARGI
26 EKİM BACK IN TOWN FESTIVAL