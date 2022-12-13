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İstanbul'da faciadan dönüldü! Devrilen tüp yüklü kamyon trafiği kilitledi

İstanbul'da meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Kentte trafiğin en işlek olduğu yollardan D-100 Karayolu'nda mutfak tüpü taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförü hastanede hayatını kaybetti Ekipler tüplerin patlama ihtimaline karşı önlemler alırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı

Giriş: 13.12.2022 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da faciadan dönülen kaza trafiği kilitledi
DHA

İstanbul'da, D-100 Karayolu Büyükçekmece ilçesi mevkisinde mutfak tüpü taşıyan kamyon devrildi. Faciadan dönülen kazada ağır yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu Kumburgaz mevkisinden Beylikdüzü yönüne seyir halinde olan Yener K. yönetimindeki mutfak tüpü taşıyan kamyon, saat 12.40 sıralarında, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TÜPLERİN PATLAMA İHTİMALİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine bir çok polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan şoför Yener K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ekipler tüplerin patlama ihtimaline karşı önlemler aldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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