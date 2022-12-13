İstanbul'da faciadan dönülen kaza trafiği kilitledi

İhbar üzerine kaza yerine bir çok polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan şoför Yener K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ekipler tüplerin patlama ihtimaline karşı önlemler aldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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