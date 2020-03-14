İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Kentin özellikle ana arterleriyle TEM ve D-100 Karayolunda etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü görünmez hale getirdi.

İHA'nın haberine göre; yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, sürücüler TEM otoyolunda, D-100 Karayolu ile ana arterlerde zor anlar yaşadı.