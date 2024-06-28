İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun yanıtı AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini günlük olarak kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 29 Haziran 2024 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...