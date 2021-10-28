İstanbul'da döner bıçaklı, silahlı dehşet anları!

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile V.Ş. ve H.Ş. arasında bir süre önce küfürleşme nedeniyle husumet oluştu. M.K. ve arkadaşı cadde üzerinde sohbet ettikleri esnada onları gören V.Ş. ve H.Ş. bir anda üzerlerine doğru koştu. Şahıslar ardından ellerindeki döner bıçağı ve silahla saldırmaya başladı. Sokak ortasında devam eden kavgada karşı kaldırıma da sıçradı. O esnada M.K.'nin arkadaşı onu korumak için saldırganları önüne geçti. Ancak gözü dönen şahıslar M.K.'ye de vurmaya başladı.
SANDALYEYİ SİPER EDİP, KORUNMAYA ÇALIŞTI
Kaçmaya başlayan M.K.'yi kovalayan V.Ş. ve H.Ş.'yi vatandaşlar durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Saldırganlardan biri M.K.'yi bacağından tabancayla vururken, döner bıçaklı şahıs ise saldırmaya devam etti. Börekçiye sığınan M.K., eline aldığı sandalyeyle döner bıçaklı saldırgana direnmeye çalıştı. Saldırı sonrası saldırganlar vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldıktan sonra kaçtı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.K.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞİŞLİ POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların önce eşkali ardından da kimlikleri tespit edildi.
Bölgede yakalama çalışması yapan Şişli Motorize Yunus polisi, saldırganlar V.Ş. ve H.Ş.'yi kaçarken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınması ve adli işlem işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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