İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen 11 şüpheli tespit edildi.

İstanbul genelinde bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.