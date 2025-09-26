Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da dev elektrik kesintisi! 26 Eylül 2025 Cuma İstanbul'da nerelerde elektrik gitti, ne kadar sürecek, elektrik ne zaman gelecek?

        İstanbul'da dev elektrik kesintisi yaşanıyor! 26 Eylül Cuma günü 23 ilçede 10 saate kadar elektrik verilmeyecek

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da 23 ilçeyi kapsayan bir elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. 26 Eylül Cuma bugün bakım çalışması nedeniyle birçok ilçe ve mahallede 10 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, elektrik kesintisi yapılan ilçe ve mahalleri paylaştı. İşte, 26 Eylül Cuma 2025 BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yapılan illerin listesi ve elektriklerin geleceği saat...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 10:49 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Canavar baba ağır cezada!
        Canavar baba ağır cezada!
        New York'ta Netanyahu protestosu
        New York'ta Netanyahu protestosu
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        Trump'tan Biden için "otomatik imza kalemi" portresi
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Sağanak ve fırtına! 11 kent için 'sarı' alarm! Hızı: 70 km olacak...
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa