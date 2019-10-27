İstanbul'da deprem mi oldu

27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7.77 km derinlikten hissedildi. Depremin saati ise 13:18 olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3 olarak belirledi.
İşte Türkiye'de meydana gelen son deprem verileri...
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Ajans
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Ülke
|İl
|İlçe
|Köy
|Diğer
|EventID
|27.10.2019 15:20:23
|DDA
|37.8438
|29.5941
|7.00
|ML
|1.8
|Türkiye
|Denizli
|Bozkurt
|-
|-
|450475
|27.10.2019 14:48:47
|DDA
|36.4210
|28.6925
|6.92
|ML
|1.5
|-
|-
|-
|-
|Akdeniz, 23.14 km. Dalaman (Mugla)
|450474
|27.10.2019 14:22:49
|DDA
|38.2055
|30.7365
|7.00
|ML
|0.0
|Türkiye
|Isparta
|Senirkent
|-
|-
|450473
|27.10.2019 13:18:46
|DDA
|40.8801
|28.2048
|7.01
|ML
|3.1
|-
|-
|-
|-
|Marmara Denizi, 20.77 km. Silivri (Istanbul)
|450471
|27.10.2019 13:12:56
|DDA
|38.8583
|26.9941
|9.61
|ML
|2.4
|Türkiye
|-
|-
|-
|Candarli Korfezi, 0.21 km. Aliaga (Izmir)
|450472
|27.10.2019 12:33:59
|DDA
|39.9118
|28.8223
|7.00
|ML
|1.8
|Türkiye
|Bursa
|Orhaneli
|-
|-
|450470
|27.10.2019 12:17:32
|DDA
|39.6636
|26.3686
|6.14
|ML
|2.8
|Türkiye
|Çanakkale
|Ezine
|-
|-
|450468
|27.10.2019 12:16:31
|DDA
|38.8605
|26.9993
|6.85
|ML
|1.4
|Türkiye
|-
|-
|-
|Candarli Korfezi, 0.43 km. Aliaga (Izmir)
|450469
|27.10.2019 12:08:51
|DDA
|40.8823
|28.1706
|7.21
|ML
|1.7
|-
|-
|-
|-
|Marmara Denizi, 19.64 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)
KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.10.27 15:20:23 37.8533 29.6232 8.5 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 2019.10.27 14:48:47 36.4532 28.7050 8.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2019.10.27 13:18:46 40.8827 28.2058 10.8 -.- 3.4 3.3 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.10.27 13:12:56 38.8727 27.0138 11.5 -.- 2.6 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) 2019.10.27 12:17:31 39.6650 26.3538 5.5 -.- 3.1 3.0 ARASANLI-EZINE (CANAKKALE) 2019.10.27 11:18:53 40.8735 28.2108 5.5 -.- 2.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.10.27 11:09:26 38.2130 26.7497 11.8 -.- 1.8 -.- SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 2019.10.27 10:38:06 36.5023 28.6400 5.0 -.- 2.3 2.2 AKDENIZ 2019.10.27 10:24:41 38.6625 43.0238 5.0 -.- 2.0 -.- VAN GOLU 2019.10.27 10:06:44 38.8708 27.1567 12.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-ALIAGA (IZMIR) 2019.10.27 07:11:23 39.3402 28.9987 9.1 -.- 1.8 -.- ASAGIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) 2019.10.27 07:02:58 36.6922 26.8092 5.3 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) 2019.10.27 06:10:29 36.9010 27.4415 2.7 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.10.27 05:31:23 36.4788 28.6958 1.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2019.10.27 05:01:36 40.7840 27.4368 13.7 -.- 2.9 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) 2019.10.27 04:59:59 36.4985 28.6950 5.0 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ 2019.10.27 03:31:30 37.0048 29.2902 14.6 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) 2019.10.27 02:31:40 39.3987 29.2225 5.0 -.- 1.2 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA) 2019.10.27 02:11:24 36.4717 27.1557 22.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2019.10.27 01:58:36 41.1740 44.0660 4.0 -.- 1.6 -.- AZERBAYCAN 2019.10.27 01:28:44 37.0438 29.3262 8.7 -.- 2.0 -.- BICAKCI-CAMELI (DENIZLI)
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