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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu! - Son dakika haberler

        Yol kenarında kadın cesedi bulundu!

        İstanbul'da, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Başakşehir'de, yol kenarında bir kadına ait ceset bulundu. Genç kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:31
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        Yol kenarında kadın cesedi bulundu!
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        İstanbul Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin yakınında dün saat 17.00 sıralarında ağaca asılı halde bir kadın cesedi bulundu.

        ARAYIP POLİSE BİLDİRDİLER

        DHA'da yer alan habere göre cansız bedeni görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

        Yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının ölüm sebebi adli tıptaki işlemlerinin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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