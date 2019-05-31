İstanbul'un Sultangazi İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kadına yönelik akılalmaz bir şiddet olayı yaşandı. Seyir halindeki otomobilin içindeki bir kadın ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi.

"NİŞANLIM" DEDİ ŞİKÂYETÇİ OLMADI

DHA'daki habere göre dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç kadın, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi. Nişanlısı olduğunu belirttiği kişiden şikâyetçi de olmayan kadının taksiyle uzaklaştığı kaydedildi.