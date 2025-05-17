İstanbul'da dehşet! Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada!
İstanbul'da, aracıyla seyir halindeki 54 yaşındaki taksici Ali Zeki Sadıkoğlu, iddiaya göre önüne araç çıkınca yavaşladı ancak onun arkasındaki araç duramayıp ona çarptı. Sadıkoğlu araçtan inip kaza yeri fotoğrafı çekmeye çalışınca arkadaki araçtan inen ve doktor olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Fatih Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yere düşen Sadıkoğlu hastaneye kaldırıldı. Sadıkoğlu, 2 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Şüpheli doktor Fatih Ç. tutuklandı
İstanbul Maltepe'deki Aydıntepe Mahallesinde, 12 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre taksici Ali Zeki Sadıkoğlu (54) ile doktor Fatih Ç. (44) araçlarıyla peş peşe seyir halindeydi.
TAKSİCİ FREN YAPTI, DOKTOR ARACIYLA ÇARPTI
İddiaya göre taksici Sadıkoğlu önüne bir araç çıkınca frene bastı; ancak arkadan gelen Fatih Ç. duramadı ve taksiye çarptı.
ARBEDE SIRASINDA YERE DÜŞTÜ
Maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerinde taksici ile doktor arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre taksici, kaza fotoğrafı çekmek isteyince tartışma alevlendi. Yaşanan arbedede yere düşen taksici Ali Zeki Sadıkoğlu kafasını çarptı ağır yaralandı.
2 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan Sadıkoğlu, 2 ay süren yoğun bakımdaki tedavisine rağmen hayata tutunamadı ve 13 Mayıs günü hayatını kaybetti.
DOKTOR GÖZALTINA ALINDI
Yaralama olayından kasten öldürme suçuna dönen olayla ilgili şüpheli doktor Fatih Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
"AYAĞI TAKILDI DÜŞTÜ" SAVUNMASI
Emniyetteki ilk beyanında, "Ayağı takıldı arbede sırasında yere düştü, ben de olay yerinde kalp masajı yapıp müdahale ettim" diyen Fatih Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, taksici Ali Zeki Sadıkoğlu’nun aldığı bir darbe ile sırt üstü yere düştüğü anlar yer aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
"12.03.2025 günü saat: 20.00 sıralarında ilimiz Maltepe ilçesi Aydıntepe mahallesinde meydana gelen olayda; Fatih Ç., tarafından, Ali Zeki Sadıkoğlu, darp sonucu yaralanarak, 13.05.2025 günü eks olmuştur.
Yapılan çalışmalarda, olay günü maktul ve şüphelinin olay yerinde trafikte yol verme konusundan dolayı tartışma yaşadıkları, aralarında arbede çıktığı sırada maktulün yere düşerek kafa kısmından yaralandığı ve 112 unsurları ile kaldırıldığı hastanede eks olduğu anlaşılmıştır.
Çalışmaların devamında, mağdurun tedavi gördüğü hastanede 13.05.2025 günü eks olması akabinde Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiğinde, şüphelinin 'Kasten Öldürme' suçundan gözaltına alınarak mevcutlu hazır edilmesi talimatları alınmış, firari şüpheli Fatih Ç. 14.05.2025 günü kısım ekiplerimizce Maltepe ilçesinde yakalanmıştır.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan tahkikatın ardından günü adli makamlara sevk edilen şüpheli Fatih Ç. tutuklanmıştır."