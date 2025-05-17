Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!

İstanbul Maltepe'deki Aydıntepe Mahallesinde, 12 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre taksici Ali Zeki Sadıkoğlu (54) ile doktor Fatih Ç. (44) araçlarıyla peş peşe seyir halindeydi.

İddiaya göre taksici Sadıkoğlu önüne bir araç çıkınca frene bastı; ancak arkadan gelen Fatih Ç. duramadı ve taksiye çarptı.

Maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerinde taksici ile doktor arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre taksici, kaza fotoğrafı çekmek isteyince tartışma alevlendi. Yaşanan arbedede yere düşen taksici Ali Zeki Sadıkoğlu kafasını çarptı ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Sadıkoğlu, 2 ay süren yoğun bakımdaki tedavisine rağmen hayata tutunamadı ve 13 Mayıs günü hayatını kaybetti.

"AYAĞI TAKILDI DÜŞTÜ" SAVUNMASI

Emniyetteki ilk beyanında, "Ayağı takıldı arbede sırasında yere düştü, ben de olay yerinde kalp masajı yapıp müdahale ettim" diyen Fatih Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, taksici Ali Zeki Sadıkoğlu’nun aldığı bir darbe ile sırt üstü yere düştüğü anlar yer aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

"12.03.2025 günü saat: 20.00 sıralarında ilimiz Maltepe ilçesi Aydıntepe mahallesinde meydana gelen olayda; Fatih Ç., tarafından, Ali Zeki Sadıkoğlu, darp sonucu yaralanarak, 13.05.2025 günü eks olmuştur.

Yapılan çalışmalarda, olay günü maktul ve şüphelinin olay yerinde trafikte yol verme konusundan dolayı tartışma yaşadıkları, aralarında arbede çıktığı sırada maktulün yere düşerek kafa kısmından yaralandığı ve 112 unsurları ile kaldırıldığı hastanede eks olduğu anlaşılmıştır.

Çalışmaların devamında, mağdurun tedavi gördüğü hastanede 13.05.2025 günü eks olması akabinde Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiğinde, şüphelinin 'Kasten Öldürme' suçundan gözaltına alınarak mevcutlu hazır edilmesi talimatları alınmış, firari şüpheli Fatih Ç. 14.05.2025 günü kısım ekiplerimizce Maltepe ilçesinde yakalanmıştır.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan tahkikatın ardından günü adli makamlara sevk edilen şüpheli Fatih Ç. tutuklanmıştır."