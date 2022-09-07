İstanbul'da dehşet anları! Aracını vatandaşların üzerine sürdü

"YA SARHOŞTU YA DA EHLİYETSİZ"

Aracı hasar gören Barış Koroğlu, "Sarhoş muydu, ehliyetsiz miydi bilmiyorum. Önce benim aracıma, hiç durmadan başka bir araca daha çarptıktan sonra yoluna devam ediyor. İnsanlar durdurmaya çalışmış, onların da üzerine sürmüş ve kaçmış. Aracımda 6 bin TL'lik hasar var. Diğer araçta da hasar var. Bu sokakta bir çocuk da olabilirdi. İnsanların üzerine aracını sürüyor. Allah'tan büyük bir olay olmamış, insanlar kaçmış. Plakasına ulaştık, bu sürücünün bulunmasını istiyorum" dedi.