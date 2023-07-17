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        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

        İstanbul emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çalışmaların ardından eylem hazırlığında bulunan DEAŞ terör örgütünün 9 mensubu gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 22:38
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        İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan çalışmaların ardından, eylem hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ Terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

        Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen DEAŞ Terör örgütü mensuplarına yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada, 3 kişinin ev hapsi, 1 kişinin adli kontrol şartıyla serbest, 5 kişinin ise tutuklandığı vurgulandı.

        #istanbul
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