        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu: 11 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler açıklandı! 11 Kasım 2025 İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Kasım günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 11 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Kaynak
        Habertürk
        11.11.2025 - 00:53 Güncelleme: 11.11.2025 - 08:16
