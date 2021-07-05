Son günlerde oldukça değişken hava durumları yaşanan İstanbul'da, 5 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak sorusunn cevabını derledik...

İSTANBUL'DA PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yarın (Pazartesi) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredecek.

RÜZGAR: Batı ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (20-40 Km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor